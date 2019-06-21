Во сколько приходить на стадион «Динамо» на открытие II Европейских игр?

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Церемония открытия II Европейских игр на стадионе «Динамо» в Минске начнется в пятницу 21 июня в 22.00.

Телетрансляция этого события в прямом эфире стартует уже в 21.55 на телеканале «Беларусь 1». Ее будут комментировать Павел Баранов и Виктория Сенкевич.

На билетах написано, что начало мероприятия - в 20.00. Это вводит в заблуждение некоторых зрителей: что, еще два часа там сидеть?

На самом деле вход на стадион будет открыт уже с 18.00, а прекратится в 21.30. Это нужно для того, чтобы все желающие без толкучки могли пройти на трибуны, найти свое место, осмотреться, пофотографироваться.

Также важно помнить, что вблизи стадиона «Динамо» будет запрещена парковка, поэтому имеет смысл выехать заранее и продумать маршрут.