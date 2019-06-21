Великобритания сменит посла в Беларуси: им станет Жаклин Перкинс

Жаклин Перкинс претендует на то, чтобы возглавить британскую димписсию в Беларуси. Фото: British Embassy Minsk

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- Посол Фиона Гибб закончит свой срок в Беларуси в августе 2019, - сообщает посольство Великобритании в социальных сетях.

Ее величество королева Великобритании Елизаветта II вслед за Фионой Гибб назначила послом в Беларуси Жаклин Перкинс.

Она в дипломатии уже почти 30 лет. Последнее рабочее место госпожи Перкинс - замглавы дипмиссии Великобритании в Кувейте. Также у нее богатый опыт работы в посольствах в арабских странах.

С 2018 года Жаклин Перкинс изучает русский язык.

Фиона Гибб работала в должности посла в Беларуси с 2016 года. За это время она побывала во многих городах страны - посещала выставки, спортивные соревнования, дискуссии. Запомнилась как активный сторонник отмены смертной казни и уважения прав ЛГБТ, а также как активно интересующаяся культурой Беларуси диппредставительница.