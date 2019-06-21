2019-06-21T18:20:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Скончалась пассажирка маршрутки, которую под Каменцем протаранила фура

Еще 17 человек в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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11 пострадавших находятся в больнице в Каменце, еще 6 транспортировали в Брест.11 пострадавших находятся в больнице в Каменце, еще 6 транспортировали в Брест.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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«Комсомолка» сообщала ране о страшном ДТП которое произошло в Каменецком районе в пятницу, 21 июня: у фуры отказали тормоза, и она на полном ходу протаранила маршрутку, набитую людьми.

Травмы различной степени тяжести получили 18 человек, среди которых одна девочка. Пострадавшие находятся в местной больнице, наиболее «тяжелых» – госпитализировали в областную больницу.

Также belta.by стало известно, что на операционном столе Центральной райбольницы Каменца скончалась одна из жертв этой аварии.

– Погибшая пассажирка получила в ДТП открытую черепно-мозговую травму. Ее доставили в реанимацию, медики боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли – травма была слишком серьезной. На вид женщине около 60 лет, ее личность устанавливается, – прокомментировал Виктор Михаловский, начальник ГУ по здравоохранению Брестского облисполкома.

В Каменецкой райбольнице остаются еще 11 жертв аварии – пассажиры маршрутки, среди них так же одна несовершеннолетняя девочка. Еще пять пострадавших мужчин и одну девушку, среди которых также 38-летний водитель маршрутки, были доставлены в Брест. О маршрутчике известно, что у него закрытая ЧМТ, а также множественные переломы.

Напомним, авария произошла примерно в 09.00 часов в агрогородке Видомля. Большегруз DAF с полуприцепом протаранил пассажирский бус Mercedes.

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