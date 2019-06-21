2019-06-21T19:01:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские вузы будут обучать по-английски

Минобразования намерен перевести на обучение на иностранном языке 50% специальностей
Надежда БУТОВИЧ
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В белорусских вузах уже обучаются 25 тысяч студентов-иностранцев.В белорусских вузах уже обучаются 25 тысяч студентов-иностранцев.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Из 300 специальностей, по которым проходит обучение в белорусских вузах, около 150 будут преобразованы на подготовку на английском языке, транслирует belta.by амбициозную цель Министерства образования.

– Стоит задача начать подготовку специалистов по-английски на половине специальностей высшей школы, – пояснил Игорь Карпенко, глава Минобразования.

Правда, точные сроки в министерстве пока не назвали, лишь напомнили, что в Беларуси до 2020 года осуществляется проект концептуального подхода в развитии системы образования, а на перспективу приняты решения до 2030 года. Эти ориентиры и будут основополагающими в осуществлении образовательных «реформ».

– Предстоит сделать серьезную работу: перевести учебники, подготовить кадры, другие необходимые шаги, – добавил министр.

К слову, педагогов готовить для перехода вузов на английский уже начали. Этот вектор осуществляет Республиканский институт высшей школы вместе с МГЛУ.

Каковы потребности такого нововведения? В Министерстве считают, что самые острые: в республике сейчас обучение проходят примерно 25 тысяч студентов-иностранцев из 109 государств.

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