Жара сменилась ливнем: непогода в Минске

Минчане в соцсетях радуются долгожданному дождю, но не все

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Белгидромет обещал на пятницу, 21 июня, дожди и грозы. Из-за предстоящих сильных ливней был объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске погода была жаркой – воздух в дневные часы прогрелся до +30 градусов. При вероятности дождя 80 – 90 процентов, обещанного синоптиками, все переживали, как скажется непогода на церемонии открытия Вторых Европейских Игр.

Ливень умыл город. Фото: соцсети.

Но дождь, к счастью, не наделал больших бед, только «сбил» пыль, полил растительность, да и порадовал минчан, которые охотно поделились грозой в соцсетях. Правда, некоторые минчане в комментариях к постам сетуют: кто-то из-за того, что дождь обошел стороной, а кто-то из-за того, что промок до нитки.

Но такая она летняя гроза: сильная, всегда неожиданная и, конечно, нужная, если не людям, то природе!

Минчане в соцсетях показали непогоду. Фото: соцсети.

Что касается церемонии открытия Вторых Евроигр, то зрители, которые транслируют "новости" со стадиона "Динамо" в соцсетях на погоду не жалуются, все находятся в предвкушении зрелищного действа.