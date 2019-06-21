2019-06-21T20:07:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Жара сменилась ливнем: непогода в Минске

Минчане в соцсетях радуются долгожданному дождю, но не все
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Минск перед дождем. Фото: соцсети @r___a__a__Минск перед дождем. Фото: соцсети @r___a__a__
Изменить размер текста:

Белгидромет обещал на пятницу, 21 июня, дожди и грозы. Из-за предстоящих сильных ливней был объявлен оранжевый уровень опасности.

В Минске погода была жаркой – воздух в дневные часы прогрелся до +30 градусов. При вероятности дождя 80 – 90 процентов, обещанного синоптиками, все переживали, как скажется непогода на церемонии открытия Вторых Европейских Игр.

Ливень умыл город. Фото: соцсети.

Ливень умыл город. Фото: соцсети.

Но дождь, к счастью, не наделал больших бед, только «сбил» пыль, полил растительность, да и порадовал минчан, которые охотно поделились грозой в соцсетях. Правда, некоторые минчане в комментариях к постам сетуют: кто-то из-за того, что дождь обошел стороной, а кто-то из-за того, что промок до нитки.

Но такая она летняя гроза: сильная, всегда неожиданная и, конечно, нужная, если не людям, то природе!

Минчане в соцсетях показали непогоду. Фото: соцсети.

Минчане в соцсетях показали непогоду. Фото: соцсети.

Что касается церемонии открытия Вторых Евроигр, то зрители, которые транслируют "новости" со стадиона "Динамо" в соцсетях на погоду не жалуются, все находятся в предвкушении зрелищного действа.

nikitadubovik11nikitadubovik11
#СтадионДинамо
5 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Угрожая топором, связал руки и ноги скотчем»: в Минске ограбили курьера интернет-магазина
Погода в Беларуси на выходные 22 – 23 июня: жара уйдет на юго-восток
«Поедем с ним на Валаам молиться»: Лукашенко, встречая Медведева, рассказал о графике контактов с Путиным
Белорусские вузы будут обучать по-английски
Скончалась пассажирка маршрутки, которую под Каменцем протаранила фура
Великобритания сменит посла в Беларуси: им станет Жаклин Перкинс
Во сколько приходить на стадион «Динамо» на открытие II Европейских игр?
На время Европейских игр на модной улице Октябрьская поставили палатки с валенками и трусами
В Минской области врача задержали за выдачу фиктивного больничного
В Бресте на рассвете 22 июня будут звучать выстрелы
22 июня на фестивале Европейских игр в «Дримлэнде» пройдет день брестского «Динамо»
В Минске ищут очевидцев инцидента, когда мать пыталась убить 10-месячного сына
В Гродненской области мужчине доской пробило живот
В Миорском районе пастух поджег два дома
В Лидском районе задержали пятерых иностранцев, которым белорус помогал нелегально попасть за границу
Сегодня, 21 июня, в Минске открываются II Европейские игры
В Каменецком районе у фуры отказали тормоза и она врезалась в маршрутку
Лифт с тремя маленькими детьми застрял в многоэтажке
Президент Грузии прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси
СК о солисте Neuro Dubel: «Ножевое ранение причинил самостоятельно»