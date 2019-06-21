«Поедем с ним на Валаам молиться»: Лукашенко, встречая Медведева, рассказал о графике контактов с Путиным

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В Минске Александр Лукашенко продолжает встречать высоких гостей, прибывающих на церемонию открытия Вторых Европейских Игр, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Так на встрече с главой правительства России белорусский президент поговорил с Дмитрием Медведевым о грядущих встречах с Владимиром Путиным. С российским президентом белорусский лидер намерен обсуждать вопросы взаимосотрудничества двух стран.

Беседуя с Медведевым, Лукашенко поблагодарил его за приезд, а также напомнил о существующей договоренности, что российский премьер изучит проблемные вопросы между Беларусью и Россией.

– Как договаривались мы с президентом России, вы изучите работу совместной группы, занимающейся проблемными вопросами наших взаимоотношений, а затем дадите свое заключение, перед встречей с Владимиром Владимировичем, – пояснил Лукашенко.

Также глава страны напомнил о намерении Путина посетить церемонию закрытия Евроигр, когда также состоится двух сторонний контакт.

– А на форуме регионов (Прим.: который пройдет в середине июля в Санкт-Петербурге), мы с ним поедем на Валаам молиться. И там еще дополнительно все обсудим, – рассказал Александр Лукашенко о намеченном плане общения лидеров двух государств.

Подводя итоги встречи, президент Беларуси подчеркнул, что готов обсудить с Дмитрием Медведевым те вопросы белорусско-российского сотрудничества, которые он сочтет необходимыми.

– Вы наш близкий и родной гость. Как Путин говорит, мы – один народ. Поэтому мы рады вас видеть здесь, – резюмировал Александр Лукашенко.