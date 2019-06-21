Погода в Беларуси на выходные 22 – 23 июня: жара уйдет на юго-восток

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После аномальной жары белорусское лето переходит в «режим»: теплой погоды с летними грозами. Установившаяся с середины недели дождливая погода сохранится и на предстоящие выходные, сообщают в Белгидромете.

В субботу, 22 июня, атмосферный фронт принесет на большую часть страны непродолжительные дожди разной силы. В некоторых регионах в этот день стоит ждать гроз с сильным порывистым ветром, не исключен град. В ночное время воздух остынет до + 15 - +21 градуса, а в дневное время потеплеет до +23 - +29 выше ноля. Жарче всего будет в юго-восточных регионах около +30 - +34 тепла.

В воскресенье, 23 июня, прохладу на Беларусь принесет атмосферный фронт со стороны Балтики, а жара сместится на юго-восток страны. В этот день дожди и грозы пройдут в основном в юго-восточных областях Беларуси. Ночью температура установится в пределах +11 (на северо-западе) - +20 (на юго-востоке) градусов. А днем снова потеплеет в среднем до +19 - +26 выше ноля. Южные регионы будут в этот день наблюдать на термометрах от +27 до +31 градусов.