2019-06-21T21:29:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Угрожая топором, связал руки и ноги скотчем»: в Минске ограбили курьера интернет-магазина

Преступник был пьяным
Надежда БУТОВИЧ
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Пьяный покупатель открыл дверь курьеру с топором в руках. Фото: pixabay.com.Пьяный покупатель открыл дверь курьеру с топором в руках. Фото: pixabay.com.
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В райотделе столичного СК сообщают о разбое, совершенном 24-летним жителем Минска.

Известно, что злоумышленник заказал в интернет-магазине дорогостоящую покупку – три смартфона на домашний адрес, одну из квартир в многоэтажке на улице Лобанка. Но когда по адресу прибыл 26-летний курьер, пьяный «покупатель» открыл ему дверь с топором в руках.

– Угрожая расправой, преступник связал курьера скотчем по рукам и ногам, отобрал заказанные мобильники и ушел из квартиры, – пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Спустя какое-то время потерпевший смог освободить руки и позвонил в милицию. Сума похищенного составила около 7 тысяч рублей. К моменту когда подозреваемый был задержан, он успел уже продать телефоны – у него при личном обыске было найдено свыше 2 тысяч долларов.

Минчанина обвиняют в разбое, сейчас решается, какая мера пресечения будет к нему применена. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещдоки, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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