Бобруйчанин утонул, когда перевозил компанию через реку на самодельной лодке

На середине реки лодка стала набирать воду через борта, а потом перевернулась. Фото: pixabay.com.

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Несчастный случай произошел на территории Светлогорского района в четверг, 20 июня, сообщили belta.by в Гомельском областном ОСВОД.

Вечером компания молодых людей отдыхала на берегу Березины недалеко от деревни Михайловка на Светлогорщине. Вернуться на другой берег отдыхающие собирались на резиновой лодке, но вскоре поняли, что лодка спускает воздух. Тогда помощь им предложил 59-летний бобруйчанин, оказавшийся неподалеку. У мужчины была самодельная лодка и он пообещал перевезти через реку троих мужчин.

– Примерно на середине реки самодельное плавсредство стало набирать воду через борта, а затем лодка перевернулась. Пассажиры смогли доплыть до берега, а вот хозяин судна в какой-то момент исчез с поверхности воды – его больше никто не видел, – сообщил ведущий специалист Гомельской облорганизации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Тело пропавшего мужчины ищут сотрудники Светлогорской спасательной станции, а также маневренно-поисковой группы Гомельского ОСВОДа. Поиски осложняет то, что у Березины сильное течение и местами река очень глубокая.