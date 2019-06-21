В Минске в фан-зоне Евроигр активисты устроили пикет против интеграции с Россией

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Вечером в пятницу, 21 июня, накануне Церемонии открытия Вторых Европейских Игр в фан-зоне были задержаны гражданские активисты. Представители оргокомитета по созданию партии «Народная грамада» протестовали против интеграции с Россией. О пикете БелаПАН сообщает со слов Николая Статкевича, председателя оргкомитета.

– Такой была реакция активистов минской организации «Народной грамады» на позорную ситуацию, когда страной в наглую торгуют, а ни власть, ни общество на это не реагируют. И нашлись мужчины, которые на это среагировали, – пояснил Статкевич.

В руках активистов были плакаты с лозунгами: «Отстаньте от нас со своей интеграцией», «Путин! Решай свою проблему без нас», «До свидания, наш ласковый Миша».

Протестующие были задержаны правоохранителями. Среди них: Валентин Трокский, Сергей Спарыш, Григорий Погарцев. Кроме того, были задержаны и активисты, которые не протестовали, а только фиксировали происходящее. Сколько всего человек задержали, пока не сообщается.

Напомним, в конце 2018 года российская сторона объявила о целях более тесной интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства. В декабре 2019 года Александр Лукашенко и Владимир Путин дважды встречались в Москве, где была достигнута договоренность о создании рабочих групп «для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран». В пятницу, 21 июня, президент Беларуси встречая российского премьера, напомнил, что Медведев должен рассмотреть проблемные вопросы взаимодействия двух государств.