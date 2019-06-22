Какие улицы перекрыты в Минске 22 июня?

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Вчера, 21 июня в Минске начались Европейские Игры. Неудобства для столичных автовладельцев продлятся 10 дней. Мы составили список улиц, которые 22 июня лучше объезжать подальше.

1. Закрыты левые повороты на Дзержинского и Победителей.

До окончания Игр запретили пять левых поворотов на проспекте Дзержинского: если ехать в центр, нельзя повернуть на Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. То же самое – на проспекте Победителей: по дороге из центра нельзя повернуть на Гвардейскую, Игнатенко, Саперов и Радужную. Если ехать к центру – нельзя повернуть налево у футбольных полей (улица Крупцы). Кроме того, до окончания Игр нельзя повернуть с Немиги на Победителей.

- В районе этих перекрестков нужно будет повернуть направо, доехать до разрыва, там развернуться и потом пересечь проспект. Либо развернуться можно будет на ближайших многоуровневых развязках, - пояснили в ГАИ.

2. Закрыт Городской Вал.

До окончания Игр закрыт Городской Вал – от Немиги до Независимости. На это куске устроили автобусный хаб – тут будет конечная для транспорта, обслуживающего Игры.

3. Закрыт кусок МКАДа-2, с 10:00 до 13:00.

Ограничения будут действовать от деревни Плашево до деревни Вербники (это пересечение с объездной «олимпийской»). Там будут тренироваться велосипедисты, и этот кусок второго МКАДа будет перекрыт в обоих направлениях. Объехать данный участок можно по автодорогам Н-8361 Фаниполь — Дворище — Плашево и Н-8365 Фаниполь — Победное.

4. Закрыт кусок проспекта Независимости и прилегающий центр города.

Сегодня тут проходит групповая велосипедная гонка. Движение закроют с 9:30 до 16:30. Перекрыт проспект Независимости (от Ленина до Победителей), «карманы» на площади Победы, Куйбышева (от Купалы до Киселева), Интернациональную (от Энгельса до Купалы), Карла Маркса (от Энгельса до Купалы), Ульяновскую и Первомайскую, Ленина и Тростенецкую (от Ульяновской до Денисовской), Энгельска (от Интернациональной до Маркса), Купалы (от Богдановича до Первомайской), Коммунистическую и Фрунзе.

Соответственно, закрыт доступ во дворы и на прилегающие территории этих улиц.

5. Закрыт кусок Чурлениса.

До 2 июля будет закрыт участок улицы Чюрлениса - от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от Чюрлениса до местного проезда к «Деревне спортсменов».

6. Закрыт для движения транспорта «тусовочный» кусок Октябрьской.

С 21 до 30 июня закрыто движение всех видов транспортных средств по улице Октябрьской: на участке от дома №19 до дома № 27. Это самый «тусовочный» участок этой улицы.

7. Запрещено движение по выделенным полосам.

Накануне на Дзержинского и Победителей выделили специальные полосы для транспорт Игр. Это сделано по просьбе организаторов, так как спортсменов нужно привозить из мест проживания на спортивные объекты максимум за 20 минут. Остальным водителям на эти полосы заезжать запрещено.

ГАИ обещает контролировать это требование. Согласно части 6 статьи 18.14 КоАП, за невыполнение требований разметки или нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части предусмотрено наказание от предупреждения до штрафа в 127 рублей. Если такое же нарушение совершить повторно в течение года, грозит штраф от 51 до 204 рублей. Но самое неприятное, если выезд на такую полосу создаст аварийную обстановку: тогда штраф составит от 127 до 510 рублей, к тому же могут лишить прав на срок до года.

Важно знать, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия одних участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. Иными словами, если из-за вас кто-то, например, притормозил, есть вероятность расстаться с правами.

8. Ограничили движение грузовиков по городу.

Это не запрет, а рекомендация. ГАИ обратилась к руководству предприятий с просьбой скорректировать график движения грузовиков. Водителям грузовиков рекомендовано не появляться со своим транспортом на улицах Минска с 7:00 до 20:00.