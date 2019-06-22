КП Беларусь
Видео: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка
Девушку осмотрели врачи и отпустили домой
Во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка Фото: скрин видео
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21 июня на столичном стадионе «Динамо» прошло открытие II Европейских игр. К сожалению, без происшествий не обошлось. Так, во время выступления воздушных гимнастов с каната упала девушка. Этот момент попал на видео-трансляцию шоу.
Как сообщает sputnik.by, гимнастку на скорой доставили в РНПЦ травматологии и ортопедии. Врачи ее осмотрели, а после отпустили домой для амбулаторного лечения.
Церемония открытия Европейских игр. Девушка сорвалась с каната и упала с высоты.