2019-06-22T10:04:23+03:00
Общество
КП Беларусь

22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратно

Это связано с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево
Ольга ШИЛАК
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Из-за прогнозов погоды 22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратноИз-за прогнозов погоды 22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратноФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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22 июня авиакомпания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Минск и обратно. Это коснулось рейса SU1832 вылетом в 18.10 из Москвы и обратного рейса SU1833 из Минска в Шереметьево вылетом в 20.30.

Всего отменено 26 рейсов туда-обратно, в том числе в Вильнюс, Ригу, Прагу, Хельсинки, Казань и др.

На сайте авиаперевозчика указано, что рейсы отменены в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.

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