Из-за прогнозов погоды 22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратно Фото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ

Это связано с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево

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22 июня авиакомпания «Аэрофлот» отменила вечерние рейсы из московского аэропорта Шереметьево в Минск и обратно. Это коснулось рейса SU1832 вылетом в 18.10 из Москвы и обратного рейса SU1833 из Минска в Шереметьево вылетом в 20.30.

Всего отменено 26 рейсов туда-обратно, в том числе в Вильнюс, Ригу, Прагу, Хельсинки, Казань и др.

На сайте авиаперевозчика указано, что рейсы отменены в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево. Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.