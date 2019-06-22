В Гродненском районе на пожаре погиб дачник ФОТО:pixabay.com

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Все произошло около 9 вечера, 21 июня возле деревни Лихачи Гродненского района. Там загорелся одноэтажный дачный дома в с/т Горизонт. На место ринулись спасатели, пламя удалось потушить.

- В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме. В 22-15 в жилой комнате на полу под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибшим хозяин дома, 1937 года рождения, - уточняют в Гродненском областном управлении МЧС.

Пока что непонятно, что именно стало причиной пожара.