КП Беларусь
В Гродненском районе на пожаре погиб дачник
Огонь также уничтожил кровлю, перекрытие дома, имущество
В Гродненском районе на пожаре погиб дачник ФОТО:pixabay.com
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Все произошло около 9 вечера, 21 июня возле деревни Лихачи Гродненского района. Там загорелся одноэтажный дачный дома в с/т Горизонт. На место ринулись спасатели, пламя удалось потушить.
- В результате уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме. В 22-15 в жилой комнате на полу под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен погибшим хозяин дома, 1937 года рождения, - уточняют в Гродненском областном управлении МЧС.
Пока что непонятно, что именно стало причиной пожара.