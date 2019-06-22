Следующие Европейские игры пройдут в Кракове

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Еще до начала Европейских игр в Минске было известно, что желание провести следующие изъявилас только одна страна – Польша. 22 июня в Минске прошла Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов, где и решался вопрос следующих игр. Все 50 комитетов проголосовали за Польшу. Поэтому в 2023 году уже III Европейские игры пройдут в Кракове, передает belta.by

Напомним, в Минске с 21 по 30 июня проходят Вторые Европейские игры. Первые состоялись в 2015 году в Баку.