В Житковичском районе слесарь провалился в 8-метровый колодец

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Все произошло днем 21 июня, в деревне Семенча Житковичского района. 38-летний слесарь предприятия «Житковичский коммунальник» осматривал коммуникационный колодец, он был на стационарной лестнице страховочной верёвкой. Как вдруг он оступился и упал на дно колодца. Глубина колодца 8 метров, ширина 2 метра. На место поспешили спасатели, оградили колодец. С помощью двух спасательных веревок, поясов с карабином и лестницы-палки они достали пострадавшего из колодца и передали врачам скорой, сообщили в МЧС.

Ему поставили диагноз «Отравление продуктами жизнедеятельности человека» и доставили в Житковичскую центральную районную больницу.