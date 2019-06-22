В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил супружескую пару

Всего с начала года в Гомельской области было 70 ДТП с пешеходами

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ДТП произошло вечером 21 июня, в Жлобинском районе. 43-летний водитель «Мерседес-Бенц Спринтер» ехал из Минска в Гомель. В это время 33-летний мужчина и 21-летняя девушка переходили дорогу по нерегулируемому переходу. На улице было темно, но они не были обозначены световозвращающими элементами, например, фликерами. Водитель наехал на пешеходов. От полученных травм супруги скончались на месте происшествия.

В ГАИ Гомельской области сообщают, что такие происшествия не редкость.

-За 5 месяцев 2019-го произошло 70 ДТП с участием пешеходов, в которых 12 человек погибли и 62 пешехода получили травмы различной степени тяжести. Из них на пешеходных переходах – 36 ДТП, в которых 1 пешеход погиб и 38 травмированы, - уточнили в областном управлении ГАИ.