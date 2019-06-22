2019-06-22T16:35:37+03:00
Европейские игры в Минске
КП Беларусь

Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх

А команда лучниц принесли нашей стране серебряную медаль
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх Фото:belta.by.Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх Фото:belta.by.
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Первое золото Беларуси на Европейских играх принесли акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Второе место в балансовых упражнениях заняли представительницы Бельгии Талия де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен. На третьем месте расположились спортсменки из Португалии, передает belta.by.

К слову, вторую медаль на играх, на этот раз серебряную, завоевала команда белорусских лучниц. Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в финале немного уступили соперницам из Великобритании.

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