Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх

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Первое золото Беларуси на Европейских играх принесли акробатки Вероника Набокина, Юлия Ивончик и Карина Сандович. Второе место в балансовых упражнениях заняли представительницы Бельгии Талия де Тройер, Бритт Вандердонкт и Шарлотт ван Ройен. На третьем месте расположились спортсменки из Португалии, передает belta.by.

К слову, вторую медаль на играх, на этот раз серебряную, завоевала команда белорусских лучниц. Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская в финале немного уступили соперницам из Великобритании.