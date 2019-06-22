Погода в Беларуси 23 июня: дожди, грозы и до +31

23 июня в Беларуси будет жарко и дождливо Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В последние дни погода в Беларуси ведет себя капризно: то жара, то ливни. В воскресенье, 23 июня синоптики Белгидромета также предупреждают о неблагоприятных явлениях.

Нсеверо-западе погоду обусловит область повышенного давления, а на юго-востоке сохранится влияние атмосферного фронта. Там ожидаются сильные дожди, грозы. Днем при грозах будет ветер порывами 15-20 м/с.

В целом будет очень тепло. Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.