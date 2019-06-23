ДТВ в Минском районе: машина въехала в фуру, очевидцы помогали достать детей

В машине было четыре ребенка от 3-х до 12-ти лет

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22 июня около 16:30 старший инспектор ООПП Стародорожского РОВД майор милиции Дмитрий Кумагер, двигаясь в Минск, стал очевидцем ДТП.

22 июня в около 16.30 у поворота на д.Щитомиричи в Минском районе под полуприцеп стоявшего автопоезда въехал «Фольксваген-Поло». Свидетелем ДТП стал старший инспектор ООПП Стародорожского РОВД майор милиции Дмитрий Кумагер.

Вместе с другими водителями он бросился на помощь: счет в таких ситуациях может идти на минуты. В легковом автомобиле помимо водителя находилось четверо детей - 3-х, 7-ми, 10-ти и 12-ти лет. Трое младших находились на заднем сидении в детских автокреслах и бустере – визуально дети не пострадали, их быстро извлекли из автомашины и отвели в сторону. Больше всего досталось 12-летнему мальчику - он получил несколько ранений, вероятно, передней стойкой. Серьезная рана была на голове, из раны на ключице тоже шла кровь.

- Едва подбежал, сразу оценил ситуацию, - цитирует майора милиции Дмитрия Кумагера УВД Минского облисполкома. - Ребенок был в полубессознательном состоянии, на вопросы не реагировал, обмяк. Водители, которые первыми подбежали к месту аварии уже помогли выбраться детям с заднего сидения. Прекрасно понимая, что нужно действовать быстро, крикнул, что я сотрудник милиции и меня тут же пропустили к ребенку. Подходя, попросил стоявших рядом людей набрать в скорую, сообщить о ДТП, вызвать бригаду и передать мне трубку, а сам стал осматривать ребенка. Хотя нас и учили на занятиях оказывать первую помощь, посчитал, что лучше будет параллельно консультироваться с врачом.

Вместе с другими очевидцами сотрудник милиции оказал пострадавшим первую медпомощь, помог выбраться из автомобиля (мальчика заблокировала передняя стойка, у водителя заклинил ремень). В скором времени приехали сотрудники МЧС и «скорая».