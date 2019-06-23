2019-06-23T14:47:01+03:00
Общество
КП Беларусь

В Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую в лес за ягодами пенсионерку

Женщина нашлась под утро: сама вышла из леса
Поделиться:
В Ивацевичском районе искали ушедшую в лес за ягодами пенсионерку.В Ивацевичском районе искали ушедшую в лес за ягодами пенсионерку.Фото: Владимир КРИУЛИН
Изменить размер текста:

В субботу в 22.05 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: просили помочь в поиске пропавшего человека в лесном массиве в районе д. Глинище Ивацевичского района. Со слов родственников, ориентировочно в 08-00 этого же дня 73-летняя жительница деревни Глинище ушла в лес за ягодами и к вечеру не вернулась, ее местонахождение не было известно.

В лесном массиве в районе деревни Глинище были организованы поиски, в них были задействованы работники МЧС (в том числе нештатное поисково-спасательное отделение пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного УМЧС), сотрудники РОВД и Телеханского лесхоза, местное население.

В воскресенье, 23 июня, в 09.50 пропавшая пенсионерка самостоятельно вышла из леса в д. Гоща Ивацевичского района. Ее состояние удовлетворительное, в госпитализации женщина не нуждалась, - сообщает МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ДТВ в Минском районе: машина въехала в фуру, очевидцы помогали достать детей
Белорусских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ
Погода в Беларуси 23 июня: дожди, грозы и до +31
Белорусские акробатки завоевали золото на Европейских играх
В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил супружескую пару
В Житковичском районе слесарь провалился в 8-метровый колодец
Следующие Европейские игры пройдут в Кракове
Первое золото Европейских игр - у российских стрелков
В Гродненском районе на пожаре погиб дачник
Видео: во время открытия Европейских игр с каната сорвалась гимнастка
22 июня «Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы в Минск и обратно
Какие улицы перекрыты в Минске 22 июня?
В Минске в фан-зоне Евроигр активисты устроили пикет против интеграции с Россией
Бобруйчанин утонул, когда перевозил компанию через реку на самодельной лодке
«Угрожая топором, связал руки и ноги скотчем»: в Минске ограбили курьера интернет-магазина