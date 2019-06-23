В Ивацевичском районе всю ночь искали ушедшую в лес за ягодами пенсионерку

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В субботу в 22.05 в Ивацевичский РОЧС поступило сообщение: просили помочь в поиске пропавшего человека в лесном массиве в районе д. Глинище Ивацевичского района. Со слов родственников, ориентировочно в 08-00 этого же дня 73-летняя жительница деревни Глинище ушла в лес за ягодами и к вечеру не вернулась, ее местонахождение не было известно.

В лесном массиве в районе деревни Глинище были организованы поиски, в них были задействованы работники МЧС (в том числе нештатное поисково-спасательное отделение пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного УМЧС), сотрудники РОВД и Телеханского лесхоза, местное население.

В воскресенье, 23 июня, в 09.50 пропавшая пенсионерка самостоятельно вышла из леса в д. Гоща Ивацевичского района. Ее состояние удовлетворительное, в госпитализации женщина не нуждалась, - сообщает МЧС.