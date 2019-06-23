Европейские игры. Екатерина Галкина выиграла серебро в упражнении я обручем

Это ее вторая медаль на турнире

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Белорусская гимнастка-«художница» Екатерина Галкина выиграла серебряную награду II Европейских игр в упражнении с обручем. В первом из четырех видов программы белоруска получила от арбитров 21,750 балла. Россиянка Дина Аверина заработала 22,850, украинка Влада Никольченко — 21,450.

В мае 2019 года на чемпионате Европы в Баку в этом виде программы Екатерина Галкина заняла также второе место. Днем ранее она выиграла бронзу в многоборье.

Больше материалов про Европейские игры в Минске в специальном РАЗДЕЛЕ