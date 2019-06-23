В Минске проходит Британский фестиваль: волынщики, Чеширский кот, вкусная еда
В Минске в Верхнем городе с 13.00 до 23.00 проходит Британский фестиваль. Гостей праздника ждали многочисленные конкурсы, развлечения, мастер-классы, выступления королевских волынщиков, концерты, площадки, где можно поиграть в регби и теннис.
Топ-10 развлечений Британского фестиваля в Минске
Смотрите, как там здорово.
Концерты с размахом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В мире есть не только белорусские тракторы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Зона для фото с одним из символов Лондона.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Волынщики порадовали своим выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Make some noise!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Защищайтесь, сэр!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Lets's Dance!Фото: Павел МАРТИНЧИК
Думаете в Британии едят овсянку?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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