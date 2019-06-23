2019-06-23T17:58:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Централизованное тестирование по беларускай мове на 100 баллов написали 42 абитуриента

Ознакомиться с результатами централизованного экзамена по белорусскому языку можно через личные кабинеты абитуриентов на сайте РИКЗ
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ЦТ по химии прошло без нарушений.ЦТ по химии прошло без нарушений.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Централизованное тестирование по белорусскому языку в Беларуси проходило 11 июня. Также абитуриенты уже сдали ЦТ по русскому языку, обществоведению, математике, биологии и иностранному языку, а сегодня, 23 июня прошло тестирование по химии.

На централизованном тестировании по белорусскому языку максимального результата в 100 баллов добились 42 абитуриента, сообщает belta.by.

Впереди ждут экзамены по физике (25 июня), истории Беларуси (27 июня), по географии (29 июня) и по всемирной истории (1 июля).

Сегодняшнее ЦТ по химии прошло без нарушений, два человека не прошли по медпоказаниям.

«Призываем абитуриентов не испытывать судьбу». РИКЗ о недовольствах новой методикой подсчета баллов на ЦТ

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