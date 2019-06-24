Умер актер Андрей Харитонов, исполнивший главную роль в фильме «Овод»

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Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов, исполнивший роль Артура Бертона в фильме «Овод», умер в возрасте 59 лет. Артист несколько лет боролся с раком желудка, который так и не удалось победить, несмотря на шесть операций. Супруга актера Ольга Смирягина сообщила, что его похоронят в Киеве. Андрей Харитонов снялся в четырех десятках фильмов и телесериалов, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1982), «Тайна «Черных дроздов» (1983), «Человек-невидимка» (1984) и другие.