2019-06-24T10:53:17+03:00
Спорт
КП Беларусь

У белорусов второе золото на Европейских играх

Медали завоевали гимнастки
Григорий ГРИБОВ
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Медали завоевали гимнастки. Фото: БелТА.Медали завоевали гимнастки. Фото: БелТА.
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Белорусские гимнастки завоевали золотые награды в групповых упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами, а также в многоборье на II Европейских играх в Минске.

Команда в составе Анастасии Рыбаковой, Арины Цицилиной, Карины Ермоленко, Анны Швайбы и Анны Гайдукевич за композицию с обручами и булавами удостоилась 26,450 балла. Гимнастки Украины стали в этом виде серебряными - 26,375. Третье место в упражнении с обручами и булавами у болгарок - 25,750. Команда России в этом виде расположилась в итоговом протоколе на пятой строке - 24,400 балла.

Исполнительный директор II Европейских игр Саймон Клегг, который проводил награждение, отметил высокий уровень соревнований в «Минск-Арене».

- Художественная гимнастика всегда является украшением нашего форума. Приятно, что тысячи болельщиков посетили эти соревнования, - отметил он.

В многоборье групповых состязаний по результатам выступления с пятью мячами, тремя обручами и четырьмя булавами белоруски набрали наибольшее количество очков - 52,600. Серебряная медаль у Болгарии - 52,550, а бронза досталась россиянкам - 51,700.

Команда в групповых упражнениях на II Европейских играх завоевала в итоге три медали: две золотые и одну бронзовую. Ранее в индивидуальных выступлениях порадовала болельщиков Екатерина Галкина, которая стала третьей в индивидуальном многоборье и серебряным призером в упражнении с обручем. Белорусская гимнастка Арина Цицилина теперь обладательница трех золотых медалей Европейских игр. Четыре года назад в Баку на I Европейских играх она в групповых упражнениях также поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета после успешного выполнения программы с двумя обручами и шестью булавами.

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