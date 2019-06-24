У православных начался Петров пост
С наступившего понедельника у православных верующих начался Петров пост. Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 12 июля.
В 2019 году Петров пост будет длиться с 24 июня по 11 июля. Он начался через семь дней после праздника Троицы.
На весь период
запрещено есть:
продукты животного происхождения, кроме молочных;
по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.
разрешено есть:
продукты растительного происхождения;
каши;
грибы;
по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.
запрещено делать:
переедать;
употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник, а также в субботу и в воскресенье);
супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).
необходимо сделать:
каяться;
молиться;
подать милостыню.
Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.