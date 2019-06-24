У православных начался Петров пост

Что можно и нельзя делать

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С наступившего понедельника у православных верующих начался Петров пост. Свое название он получил потому, что заканчивается в день апостолов Петра и Павла, который православная церковь отмечает 12 июля.

В 2019 году Петров пост будет длиться с 24 июня по 11 июля. Он начался через семь дней после праздника Троицы.

На весь период

запрещено есть:

продукты животного происхождения, кроме молочных;

по средам и пятницам молочные продукты, рыба и растительное масло.

разрешено есть:

продукты растительного происхождения;

каши;

грибы;

по средам и пятницам допускается только «сухоедение», то есть хлеб, овощи и фрукты.

запрещено делать:

переедать;

употреблять алкоголь (вино можно только на большой церковный праздник, а также в субботу и в воскресенье);

супругам рекомендовано воздержаться от интимной близости (хоть жесткого запрета нет).

необходимо сделать:

каяться;

молиться;

подать милостыню.

Вместе с тем, церковь не рекомендует соблюдать пост, если это вредит вашему здоровью.