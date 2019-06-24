2019-06-24T12:40:24+03:00
Общество
КП Беларусь

9 пострадавших в ДТП с маршруткой по-прежнему в тяжелом состоянии

Авария случилась 21 июня около 9.00 в агрогородке Видомля
Григорий ГРИБОВ
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9 пострадавших в ДТП с маршруткой по прежнему в тяжелом состоянии. Фото: БелТА.9 пострадавших в ДТП с маршруткой по прежнему в тяжелом состоянии. Фото: БелТА.
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Сегодня в стационарах на лечении остаются 16 человек, в том числе 7 - в Каменецкой центральной районной больнице, 9 - в Брестской областной больнице. Состояние последних медики оценивают как тяжелое.

- Пострадавшим помощь была оказана своевременно и в полном объеме. Проведены осмотры всех пациентов с участием областных и республиканских специалистов. На всех этапах лечения выполнены необходимые вмешательства, включая медикаментозное и хирургическое. Все необходимое для оказания медицинской помощи пострадавшим имеется", - цитирует belta.by первого заместителя начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрея Корнелюка.

Как сообщалось, дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и маршрутного такси случилось 21 июня около 9.00 в агрогородке Видомля. На перекрестке автодорог Р83 Брест - Каменец – «Беловежская пуща» и Р85 Слоним - Высокое столкнулись грузовой автомобиль DAF с полуприцепом и автомобиль Mercedes, который осуществлял экспресс-перевозку пассажиров сообщением Каменец - Брест. В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили 20 пассажиров и водитель маршрутки. Всех их оперативно доставили в больницы Каменца и Бреста. Для оказания помощи коллегам в Брестскую область выехал республиканский консилиум врачей. Спустя несколько часов одна пассажирка от полученных травм скончалась в операционной. Одной из возможных причин аварии рассматривается техническая неисправность грузового автомобиля. Каменецкий районный отдел Следственного комитета возбудил по факту ДТП уголовное дело статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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