Три человека из Доминиканской Республики въехали в Беларусь без виз

Нелегалы из Доминиканской Республики без виз въехали в Беларусь. Фото: Оксана БРОВАЧ

Изменить размер текста: A A

Группу нелегальных мигрантов задержали сотрудники по гражданству и миграции Оршанского РУВД и патрульные Оршанского ОВДТ. Трое граждан Доминиканской Республики ехали в вагоне поезда «Санкт-Петербург-Киев». У всех троих не было въездных виз Республики Беларусь.

-Нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства (часть 6 чт.23.55 КоАП Республики Беларусь) и выдворили за пределы страны, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.