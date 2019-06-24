КП Беларусь
Три человека из Доминиканской Республики въехали в Беларусь без виз
Нелегалов задержали и выдворили из страны
Нелегалы из Доминиканской Республики без виз въехали в Беларусь.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Группу нелегальных мигрантов задержали сотрудники по гражданству и миграции Оршанского РУВД и патрульные Оршанского ОВДТ. Трое граждан Доминиканской Республики ехали в вагоне поезда «Санкт-Петербург-Киев». У всех троих не было въездных виз Республики Беларусь.
-Нелегалов привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства (часть 6 чт.23.55 КоАП Республики Беларусь) и выдворили за пределы страны, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
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