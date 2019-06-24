В Витебске на искусственном водоеме спасли тонущего мужчину, он был пьян

В Витебске спасли мужчину, который тонул на искусственном водоеме. Фото: МЧС.

Молодой человек едва не утонул в 15 метрах от берега

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В воскресенье, 23 июня, молодой человек едва не утонул в искусственном водоеме Сокольники на улице 2-1 Шевардиновской в Витебске.

Тонущего человека заметила проходившая мимо женщина и позвонила в МЧС. К тому времени, как спасатели прибыли на место, мужчину уже извлекли из воды. На водоеме дежурил старший матрос-спасатель ОСВОДа. Он увидел тонущего и спас его.

-На берегу пострадавшему оказали первую доврачебную помощь, потом молодого человека передали бригаде медиков, он госпитализирован, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Молодой человек, купаясь в водоеме, отплыл от берега на 15 метров, не рассчитав свои силы, и стал тонуть. По предварительным данным, он был пьян.