2019-06-24T12:51:59+03:00
Общество
КП Беларусь

У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня

Милиция благодарит всех неравнодушных граждан, оказавших помощь в поиске без вести пропавшего
Григорий ГРИБОВ
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У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня.У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня.
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Житель Гродно, 66-летний Арсений Тиханович, ушел из дома 18 июня около 13.00. Он направился в сторону леса у деревни Горница Гродненского района и пропал. Его родственники обратились за помощью в правоохранительные органы. Для поиска пропавшего была задействована милиция, активное участие принимали волонтеры. К сожалению, поисково-спасательные мероприятия не принесли положительного результата.

- 22 июня группа людей пришла на берег Немана вблизи деревни Погораны Гродненского района. Там они нашли лежащего мужчину и сообщили об этом по телефону 102. Прибывшие на место правоохранители идентифицировали пропавшего Арсения Тихановича. Как оказалось, у него отнялись ноги. Гражданину была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего его вернули домой, - рассказали в УВД. Кстати, 22 июня Арсению Тихановичу исполнилось 67 лет. Милиция благодарит всех неравнодушных граждан, оказавших помощь в поиске без вести пропавшего.

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