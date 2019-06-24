2019-06-24T13:57:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей

Суд дал ей 8 лет тюрьмы
Григорий ГРИБОВ
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Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей. Фото: БелТА.Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей. Фото: БелТА.
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Главбух одного из предприятий Дубровенского района за пять лет похитила 360 тысяч рублей, цитирует belta.by официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко. Занимавшая ответственную должность женщина 1960 года рождения осуществляла хищения с помощью подсистемы «клиент-банк». Благодаря использованию электронно-цифровой подписи у нее была возможность составлять и передавать электронные финансовые документы для исполнения в банки. Таким образом с 2012 по 2017 год она регулярно вносила недостоверные сведения о суммах, подлежащих зачислению на свой карт-счет, а также счета других лиц, в некоторых случаях они в трудовых отношениях с предприятием не состояли. Всего таким способом злоумышленница незаконно завладела деньгами предприятия на общую сумму более 360 тысяч рублей. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями судом Дубровенского района фигурантка дела приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, с конфискацией имущества, лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Приговор вступил в законную силу.

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