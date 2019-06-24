2019-06-24T14:57:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Посол Сербии в Беларуси упал в обморок и сломал ребра

Сейчас самочувствие посла Сербии значительно улучшилось
Григорий ГРИБОВ
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Велько Ковачевич. Фото: «МедВестник», Анна Бергман.Велько Ковачевич. Фото: «МедВестник», Анна Бергман.
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Состояние посла Сербии Велько Ковачевича стабильное, самочувствие значительно улучшилось, сообщили belta.by в пресс-службе Минздрава с разрешения посла.

- Причиной госпитализации в больницу скорой медицинской помощи в Минске стал обморок, обусловленный душной и жаркой погодой, - отметили в пресс-службе.

Обморок произошел 22 июня во время посещения Велько Ковачевичем и другими сотрудниками посольства команды Сербии в Деревне спортсменов. Посол в настоящее время находится в больнице в связи с полученной при обмороке травмой - переломом ребер и возникшим пневмотораксом. Необходимое обследование для дифференциальной диагностики возможных причин обморока, а также вся медицинская помощь оказаны на высоком профессиональном уровне.

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