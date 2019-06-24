2019-06-24T16:00:51+03:00
Общество
КП Беларусь

Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси

Но сохраняется запрет в 53 районах
Григорий ГРИБОВ
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Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси. Фото: БелТА.Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси. Фото: БелТА.
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Посещение лесов разрешено во всех районах Гродненской области, сообщает Министерство лесного хозяйства. По данным ведомства, с начала прошлой недели количество районов, где было запрещено посещать леса, уменьшилось с 82 до 61. Однако запрет на посещение лесов продолжает действовать на всей территории Брестской области и в половине районов Минской области. Помимо всего прочего, ограничения действуют в восьми районах Витебской области (Шарковщинский, Миорский, Верхнедвинский, Россонский, Шумилинский, Витебский, Лиозненский, Сенненский). В Могилевской области в списке ограничений Белыничский, Чаусский, Мстиславский, Кричевский, Климовичский, Хотимский, Костюковичский и Краснопольский районы, а также запрет действует в большинстве районов Гомельской области. В Беларуси сохраняется пожароопасная обстановка. Решение о введение запрета остается за местными органами власти при ходатайстве лесхозов. Полную карту районов с действующим запретом на посещение лесов можно увидеть на сайте Минлесхоза.

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