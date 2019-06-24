2019-06-24T17:56:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В центре Витебска случился массовый мор рыбы

Экологи винят жару и снижение уровня кислорода
Григорий ГРИБОВ
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В центре Витебска случился массовый мор рыбы. Фото: БелТА.В центре Витебска случился массовый мор рыбы. Фото: БелТА.
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В Витебске из-за жары и снижения уровня содержания кислорода в воде случился массовый замор рыбы в Витьбе. Происшествие случилось в минувшие выходные на участке в 600 м от моста Баумана в сторону улицы Ленина. Из-за длительной жары значительно понизился уровень воды. Вкупе со слабой силой течения и гниением водорослей уровень содержания кислорода в воде на этом участке, по результатам исследования проб воды, проведенного Республиканским центром аналитического контроля в области окружающей среды, упал в пять раз ниже нормы, сообщает belta.by со ссылкой на начальника Витебской городской инспекции природных ресурсов Валерия Фандо.

- По предварительным данным, именно эти факторы и привели к замору, - отметил Валерий Фандо. Для всестороннего изучения ситуации и исключения других возможных вариантов гибели рыбы городской инспекцией также направлено заявление в милицию. Основные работы по уборке погибшей рыбы (в основном это плотва, лещи, окуни и лини) проведены. Ущерб, причиненный природе, еще предстоит оценить.

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