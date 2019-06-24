Средняя зарплата в мае снова больше тысячи, но меньше, чем в апреле

Изменить размер текста: A A

Белстат сообщил, что номинальная начисленная средняя зарплата (то есть до вычета налогов) в мае составила 1071,6 рубля. Получается, средняя зарплата превышает тысячу уже третий месяц подряд. При этом по сравнению с апрелем средняя зарплата немного снизилась. Так, в апреле она была 1073,7 рубля, а в марте - 1056,9 рубля.

Напомним, в апреле Сергей Румас призвал правительство уделять особое внимание организациям, где уровень оплаты труда низкий. Он признал, что в стране есть предприятия, где средняя зарплата не достигает даже 400 рублей, и поставил задачу: до конца первого полугодия таких предприятий в Беларуси быть не должно.