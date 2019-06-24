2019-06-24T17:59:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя зарплата в мае снова больше тысячи, но меньше, чем в апреле

Минус 2 рубля
Таисия САВИНА
Поделиться:
Третий месяц подряд белорусы получают в среднем больше 1000 рублей.Третий месяц подряд белорусы получают в среднем больше 1000 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Белстат сообщил, что номинальная начисленная средняя зарплата (то есть до вычета налогов) в мае составила 1071,6 рубля. Получается, средняя зарплата превышает тысячу уже третий месяц подряд. При этом по сравнению с апрелем средняя зарплата немного снизилась. Так, в апреле она была 1073,7 рубля, а в марте - 1056,9 рубля.

Напомним, в апреле Сергей Румас призвал правительство уделять особое внимание организациям, где уровень оплаты труда низкий. Он признал, что в стране есть предприятия, где средняя зарплата не достигает даже 400 рублей, и поставил задачу: до конца первого полугодия таких предприятий в Беларуси быть не должно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Молния ударила прямо в пастуха, пока он отгонял коров
18-летний мотоциклист-бесправник переехал человека в Ивацевичском районе
Почти все пляжи Минска непригодны для купания
Цены на топливо обещают снижать и дальше
В центре Витебска случился массовый мор рыбы
Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси
Посол Сербии в Беларуси упал в обморок и сломал ребра
Женщина потеряла серьгу и через полгода подожгла дом знакомой, решив, что та ее украла
Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей
У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня
В Витебске на искусственном водоеме спасли тонущего мужчину, он был пьян
Три человека из Доминиканской Республики въехали в Беларусь без виз
9 пострадавших в ДТП с маршруткой по-прежнему в тяжелом состоянии
У православных начался Петров пост
У белорусов второе золото на Европейских играх
Умер актер Андрей Харитонов, исполнивший главную роль в фильме «Овод»