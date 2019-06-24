Цены на топливо обещают снижать и дальше

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В концерне будут и впредь менять цены на бензин поэтапно с ходом в одну копейку как в сторону увеличения, так и уменьшения - в зависимости от ситуации на рынке.

Цена на топливо в Беларуси в текущем году не только повышается, но и снижается, рассказала в интервью журналу «Вестник «Белнефтехима» заместитель председателя концерна Светлана Гурина.

По ее словам, цена на нефть имеет высокую волатильность, поэтому одномоментное изменение розничной цены на нефтепродукты до эффективного уровня в периоды роста стоимости сырья больно ударило бы по кошелькам потребителей.

В концерне считают, что сейчас выработан наиболее эффективный механизм определения цены на топливо, который учитывает интересы белорусов.

Заместитель председателя концерна пояснила, что это еженедельная индексация цены на нефтепродукты на копейку в зависимости от изменения основных ценообразующих факторов - стоимости нефти, курса белорусского рубля к доллару и налоговой нагрузки.

При этом она особо обратила внимание на то, что в текущем году цены на топливо не только растут, но и снижаются. Возможно, в «Белнефтехиме» в будущем пересмотрят формулу ценообразования.

- Концерн в любом случае продолжит придерживаться политики сдерживания цен на топливо и поэтапного их изменения, – заверила Гурина.

В последний раз цены на топливо менялись 16 июня на АЗС в Беларуси, причем тогда оно второй раз подряд подешевело. Всего за текущий год цены на бензин и дизель изменялись уже 17 раз.