Почти все пляжи Минска непригодны для купания

На некоторых пляжах нельзя купаться, но можно заниматься водными видами спорта. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Санитарно-эпидемиологическая служба столицы сообщает итоги еженедельной проверки минских водоемов.

Так по информации актуальной на понедельник, 24 июня, практически все официальные пляжи Минска неидеальны. Из 21 водной зоны отдыха, утвержденных официально, на двадцати либо запретили, либо ограничили купание.

Не прошли еженедельную проверку качества воды пляжи цнянского водохранилища с 1 по 5 включительно, купальные зоны с 1 по 5, а также 8 и 9 на Минском море, несколько пляжей на водохранилище Дрозды номера 2, 7 и 8, а также первый пляж на Комсомольском озере. Здесь полностью запрещено купание.

Что касается других столичных «акваторий», то купание на остальных пляжах обрело ряд условий. Например, для детей санэпидемиологи ограничили купание на 4 пляже на водохранилище Криница и на 6 пляже в Дроздах. Заходить в воду и купаться нельзя как и детям, так и взрослым на 6 пляже на Минском море и на 3 на Кринице. Однако на последних двух хоть и нельзя купаться, но можно заняться водными видами спорта.

Таким образом самым чистым и доступным для купания остался лишь один столичный пляж: №5 на водохранилище Дрозды.

В течение ближайшее недели столичные пляжи вновь будут подвергнуты проверке. Тогда ограничения могут быть либо сняты, либо продолжены.

– На данный момент общее состояние минских пляжей можно оценить как удовлетворительное, – пояснили в Санитарно-эпидемиологической службе столицы. – Работники службы еженедельно, в том числе в выходные, проверяют состояние всех пляжей: не только качество воды, но уборку, состояния дорог, туалетов, мусорные площадки, оборудование и так далее.