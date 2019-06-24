2019-06-24T18:53:12+03:00
Происшествия
КП Беларусь

18-летний мотоциклист-бесправник переехал человека в Ивацевичском районе

После ДТП нарушитель скрылся
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сельчанин лежал на проезжей части и его переехал мотоциклист. Фото-иллюстрация: pixabay.com.Сельчанин лежал на проезжей части и его переехал мотоциклист. Фото-иллюстрация: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 23 июня, на территории Ивацевичского района, информируют в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Ночью около 02.30 часов по деревне Вульке-Телеханской на мотоцикле «ИЖ-Юпитер» разъезжал 18-летний местный житель. Юноша не имел права садиться за руль, но это был не единственный его проступок. Проезжая рядом с домом №54 мотоцикл-нарушитель не увидел лежащего на дороге человека и переехал его. Под колесами «Юпитера» оказался 27-летний сельчанин. С места аварии молодой человек скрылся, бросив пострадавшего на дороге.

– Обнаружили виновника ДТП спустя несколько часов по месту жительства. Примерно в 08.40 бесправник был задержан сотрудниками органов внутренних дел, – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего мужчину с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии ГАИ проводит проверку.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Молния ударила прямо в пастуха, пока он отгонял коров
Почти все пляжи Минска непригодны для купания
Цены на топливо обещают снижать и дальше
Средняя зарплата в мае снова больше тысячи, но меньше, чем в апреле
В центре Витебска случился массовый мор рыбы
Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси
Посол Сербии в Беларуси упал в обморок и сломал ребра
Женщина потеряла серьгу и через полгода подожгла дом знакомой, решив, что та ее украла
Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей
У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня
В Витебске на искусственном водоеме спасли тонущего мужчину, он был пьян
Три человека из Доминиканской Республики въехали в Беларусь без виз
9 пострадавших в ДТП с маршруткой по-прежнему в тяжелом состоянии
У православных начался Петров пост
У белорусов второе золото на Европейских играх
Умер актер Андрей Харитонов, исполнивший главную роль в фильме «Овод»