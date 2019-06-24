18-летний мотоциклист-бесправник переехал человека в Ивацевичском районе

Сельчанин лежал на проезжей части и его переехал мотоциклист. Фото-иллюстрация: pixabay.com.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 23 июня, на территории Ивацевичского района, информируют в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Ночью около 02.30 часов по деревне Вульке-Телеханской на мотоцикле «ИЖ-Юпитер» разъезжал 18-летний местный житель. Юноша не имел права садиться за руль, но это был не единственный его проступок. Проезжая рядом с домом №54 мотоцикл-нарушитель не увидел лежащего на дороге человека и переехал его. Под колесами «Юпитера» оказался 27-летний сельчанин. С места аварии молодой человек скрылся, бросив пострадавшего на дороге.

– Обнаружили виновника ДТП спустя несколько часов по месту жительства. Примерно в 08.40 бесправник был задержан сотрудниками органов внутренних дел, – уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего мужчину с различными травмами доставили в больницу. По факту аварии ГАИ проводит проверку.