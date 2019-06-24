Молния ударила прямо в пастуха, пока он отгонял коров

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Сильная гроза на Гомельщине в воскресенье, 23 июня, унесла человеческую жизнь, сообщают в Государственном комитете госэкспертиз.

Днем около 13.40 на лугу недалеко от деревни Струмень на Кормянщине бушевала непогода. В этот момент там паслось стадо местного агрохохозяйства, за буренками следили два животновода. Когда один из пастухов загонял коров прямо в мужчину ударил разряд молнии. 54-летний сельчанин упал, к нему на помощь подбежал напарник, но привести в чувства товарища ему не удалось. Не приходя в сознание, работник сельхозпредприятия скончался.

– Для определения истинной причины смерти погибшего назначена судмедэкспертиза, – уточнили в областном ГКСЭ. – Если мужчина действительно погиб от грозового разряда, на его теле должны остаться точки входа и выхода «элетричества».

Районным отделом СК по данному факту проводится проверка.