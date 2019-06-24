С середины лета белорусы смогут летать в ОАЭ без виз

«Безвиз» в ОАЭ вступит в силу через 30 дней после ратификации протокола обоими парламентами. Фото: МИД.

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Между Беларусью и ОАЭ вводится взаимный безвизовый режим, сообщают в пресс-службе белорусского дипломатического ведомства.

Так в понедельник, 24 июня, послом Беларуси в ОАЭ Андреем Лученком и заместителем главы дипломатического ведомства Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом аль-Джарманом был подписан договор об отмене визового режима между двумя странами.

Подписанный протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и ОАЭ обуславливает взаимную отмену виз. Уточняется, что в соответствии с протоколом поехать в арабскую страну или к нам, в Беларусь, без визы теперь смогут не только владельцы дипломатических, служебных и специальных паспортов, но также и граждане, владельцы действующих национальных паспортов. «Безвиз» в ОАЭ для белорусов будет доступен через 30 дней после того, как парламенты обоих государств ратифицируют документ.

– Церемония подписания прошла в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, – уточнили в пресс-службе.