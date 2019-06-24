2019-06-24T20:33:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичах спасатели сняли годовалую девочку с окна второго этажа

Мама ушла и оставила малышку одну
Надежда БУТОВИЧ
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Девочка была на подоконнике в квартире, одна рама окна была открытой.Девочка была на подоконнике в квартире, одна рама окна была открытой.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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О ЧП, которое произошло в райцентре в минувшие выходные, belta.by проинформировали в пресс-службе Брестского областного УМЧС.

Днем в воскресенье, 23 июня, прохожие заметили с улицы, как на уровне второго этажа трехэтажки по подоконнику ползает маленький ребенок. Очевидцы позвонили к спасателям и спустя 3 минуты бригада МЧС была на месте.

– Малышка была на подоконнике в квартире. Одна рама окна была открытой, москитной сетки не было, – уточнили в пресс-службе.

Чтобы спасти ребенка эмчеэсовцам пришлось подняться на верх по раздвижной лестнице. Они сняли девочку с подоконника и передали ее медикам, которые госпитализировали кроху в педиатрическое отделение Ляховичской ЦРБ.

– Недалеко от окна в комнате стоит диван, скорее всего, именно по нему малышка и забралась на подоконник, – уточнили в МЧС. – Девочке в мае исполнился годик. Ребенок проживает в так называемой «семье СОП», после этого инцидента случай будет рассматриваться на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Сейчас жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Мама девочки пришла домой спустя 40 минут, после того как спасатели сняли девочку с подоконника.

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