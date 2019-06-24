13 доноров в Минске осудили за мошенничество с деньгами

Злоумышленники получили сроки от 1,5 до 4,5 лет

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Минский городской суд осудил 13 граждан-доноров, которые получили компенсацию за сдачу крови, предоставив фиктивную справку о зарплате, информируют в пресс-службе.

Злоумышленников вычислили летом прошлого года. Стало известно, что махинации с документами проводились с 2014 по 2018 годы. Подложные справки о доходах позволили мошенникам обогатиться в общем на 56 тысяч белорусских рублей.

Все фигуранты предстали перед судом по одной статье – обвинение в мошенничестве. Отличие состояло только лишь в частях этой статьи – величине суммы ущерба.

Так двое фигурантов с самыми большими суммами ущерба осуждены на 4 и 4,5 года тюрьмы с конфискацией имущества. К мужчинам применена 3-летняя отсрочка: они останутся на свободе при условии, что не нарушат закон повторно, будут соблюдать правила поведения осужденных и после рабочего дня в свободное время отработают 120 часов исправительных работ на благо общества.

Трое других мошенников получили по 3 года заключения, с теми же условиями отсрочки и трудовой обязанностью в 100 часов. Наименьшие сроки получили восемь оставшихся фигурантов: их приговорили к 1,5 до 2,5 годам ограничения свободы без направления в исправительные учреждения.

Приговор донорам крови еще может быть опротестован.

Напомним, с 2018 года обсуждается инициатива сделать донорство крови в Беларуси полностью безвозмездным. Как вы считаете, сдавать кровь лучше платно или бесплатно?