2019-06-24T21:41:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. Работник СТО на BMW X5 М уходил от ГАИ на скорости 250 километров в час

Мужчина мчал по трассе, таранил служебное авто, скрывался в лесу, но его все равно поймали
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина сел за руль чужого авто без права управления. Фото: стоп-кадр.Мужчина сел за руль чужого авто без права управления. Фото: стоп-кадр.
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Несколько патрулей Госавтоинспекции в минувшие выходные на автодороге МинскВитебск преследовали автоугонщика, сообщают в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Нарушителя госинспекторы заметили на трассе М3 в воскресенье, 23 июня. Водитель автомобиля BMW X5 М без автомобильных номеров сильно превысил скорость. Сотрудники ГАИ начали преследование.

– Злоумышленник сразу же постарался «оторваться» от экипажа и разогнался до 250 километров в час, – пояснили в пресс-службе. – Молодой человек не учел, что служебные авто позволяют вести погоню.

Поняв, что легко уйти от преследования не получится, бесправник попытался протаранить авто ГАИ. Однако сотрудник увел машину из-под удара.

– Затем автолюбитель попытался скрыться от погони в лесном массиве. На этот момент уже были блокированы выезды экипажами ГАИ, СП по ОБДД и Логойской милицией, – добавили в УВД.

После задержания выяснилось, что машиной управлял 27-летний работник СТО. Автомобиль, который привезли на ремонт, механик захотел проверить на трассе, но был задержан правоохранителями. На нарушителя составлено 8 административных протоколов. Среди которых: создание аварийной обстановки, невыполнение требований об остановке, повлекшее преследование, и езда без права управления авто – мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.

На М3 преследовали BMW X5 M.

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