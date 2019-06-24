Тело мужчины, утонувшего на самодельной лодке, нашли в 6 километрах от места происшествия

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» ранее сообщала о ЧП, которое произошло в Светлогорском районе 20 июня. Бобруйчанин предложил перевезти троих незнакомцев на другой берег реки на самодельной лодке, а судно на середине водоема стало черпать через борта и перевернулось. В вечер трагедии мужчина исчез с поверхности воды, другие же участники инцидента смогли выбраться на берег и сообщить о произошедшем в ОСВОД. Мужчину искали несколько дней, и нашли его тело на вторые сутки – 22 июня.

– Поиски 59-летнего горожанина усложнялись тем, что Березину отличает сильное течение, а также неровное, местами очень глубокое дно, – уточнил belta.by Сергей Костюченко, ведущий специалист Гомельской облорганизации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Тело погибшего мужчины было найдено на отмели в шести километрах ниже по течению реки от места несчастного случая. Погибшего практически одновременно обнаружили участники сплава на плоту и обследовавший территорию старший поста ОСВОД агорогородка Паричи.

Для выяснения всех обстоятельств гибели назначили судмедэкспертизу, ведется проверка.