2019-06-24T22:06:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Тело мужчины, утонувшего на самодельной лодке, нашли в 6 километрах от места происшествия

Погибшего искали двое суток
Надежда БУТОВИЧ
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Для выяснения обстоятельств гибели назначена судмедэкспертиза. Фото: pixabay.com.Для выяснения обстоятельств гибели назначена судмедэкспертиза. Фото: pixabay.com.
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«Комсомолка» ранее сообщала о ЧП, которое произошло в Светлогорском районе 20 июня. Бобруйчанин предложил перевезти троих незнакомцев на другой берег реки на самодельной лодке, а судно на середине водоема стало черпать через борта и перевернулось. В вечер трагедии мужчина исчез с поверхности воды, другие же участники инцидента смогли выбраться на берег и сообщить о произошедшем в ОСВОД. Мужчину искали несколько дней, и нашли его тело на вторые сутки – 22 июня.

– Поиски 59-летнего горожанина усложнялись тем, что Березину отличает сильное течение, а также неровное, местами очень глубокое дно, – уточнил belta.by Сергей Костюченко, ведущий специалист Гомельской облорганизации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Тело погибшего мужчины было найдено на отмели в шести километрах ниже по течению реки от места несчастного случая. Погибшего практически одновременно обнаружили участники сплава на плоту и обследовавший территорию старший поста ОСВОД агорогородка Паричи.

Для выяснения всех обстоятельств гибели назначили судмедэкспертизу, ведется проверка.

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