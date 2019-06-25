2019-06-25T09:49:38+03:00
Общество
КП Беларусь

На ЦТ по физике зарегистрировались почти 25 тысяч человек

Сегодня, 25 июня, пройдет тестирование по этому предмету
Полина СВЕТЛОВА
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На экзамен лучше приходить заранееНа экзамен лучше приходить заранееФото: Павел МАРТИНЧИК
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Экзамен начнется в 11 утра. В РИКЗ советуют прийти раньше, примерно за полчаса. С собой абитуриенты должны взять пропуск, паспорт или вид на жительство или удостоверение беженца. Если документа по каким-то причинам нет, например, вы его потеряли или паспорт украден, обратитесь в МВД - там выдадут специальную справку, с ней и нужно прийти на ЦТ.

Не забудьте черную ручку (гелевую или капиллярную). На тестирование по физике можно взять и калькулятор, но это должно быть отдельное устройство, калькулятором на мобильном телефоне пользоваться вы не сможете, потому что телефоны или другие устройства, которые передают, хранят и принимают информацию, на ЦТ под запретом.

На ЦТ нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить других людей помочь вам с заданием. За эти нарушения абитуриента могут удалить из аудитории и лишить возможности сдавать тестирование.

На выполнение всех задач отводится три часа. Обрабатывать результаты РИКЗ будет около 10 дней.

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