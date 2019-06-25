Какие улицы перекрыты в Минске 25 июня

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21 июня в Минске начались Европейские игры. Неудобства для столичных автовладельцев продлятся 10 дней. Мы составили список улиц, которые 25 июня лучше объезжать подальше.

1. Закрыты левые повороты на Дзержинского и Победителей.

До окончания игр запретили пять левых поворотов на проспекте Дзержинского: если ехать в центр, нельзя повернуть на Голубева, Уманскую, Есенина, Щорса и Хмелевского. То же самое - на проспекте Победителей: по дороге из центра нельзя повернуть на Гвардейскую, Игнатенко, Саперов и Радужную. Если ехать к центру, нельзя повернуть налево у футбольных полей (улица Крупцы). Кроме того, до окончания игр нельзя повернуть с Немиги на Победителей.

- В районе этих перекрестков нужно будет повернуть направо, доехать до разрыва, там развернуться и потом пересечь проспект. Либо развернуться можно будет на ближайших многоуровневых развязках, - пояснили в ГАИ.

2. Закрыт Городской Вал.

До окончания игр закрыт Городской Вал - от Немиги до Независимости. На этой части устроили автобусный хаб - тут будет конечная для транспорта, обслуживающего игры.

3. Закрыта часть улиц Тимирязева и Богдановича с прилегающими улицами.

Сегодня тут пройдет индивидуальная групповая гонка. 25 июня движение закроют с 8.30 до 15.30.

Перекроют Тимирязева (от начала до Радужной), Романовскую Слободу (от Немиги до Тимирязева), Богдановича (от Романовской Слободы до Коммунистической), Сторожовскую (от Богдановича до Машерова), Купалы (от Богдановича до Интернациональной), Пашкевич, Куйбышева (от Купалы до Коммунистической), Интернациональную (от Энгельса до Купалы) и Энгельса (от Независимости до Верхнего города), а также Октябрьскую площадь.

Соответственно, в это время будет закрыт доступ для автомобилей во дворы и на прилегающие территории этих улиц.

- С учетом того, что необходимо ограничить движение в центральной части города, будет ограничиваться движение на проспекте Дзержинского в сторону центра города в районе развязки с проспектом Жукова - транспорт будет перенаправляться на второе транспортное кольцо, - сообщили в ГАИ. - Аналогичная ситуация будет и на пересечении проспект Пушкина - улица Притыцкого в сторону улицы Кальварийской - транспорт будет перенаправляться на второе транспортное кольцо, т. е. на проспект Пушкина, либо в направлении ул. Орловской, либо в направлении ул. Аэродромной. Сегодня многие решили воспользоваться проспектом Победителей. Завтра там также возможны ограничения - проспект Победителей не готов принять такое количество транспорта. Наблюдались значительные затруднения движения транспорта на проспекте Пушкина - все попытались объехать закрытый участок ул. Немига, поэтому принято решение закрыть завтра съезды на пр. Победителей в случае большого потока. Возможны ограничения движения с МКАДа на ул. Тимирязева и на пр. Победителей, а также в районе пл. Бангалор по ул. Богдановича в направлении пр. Машерова - транспорт будет также перенаправляться на второе транспортное кольцо. Перечисленные мероприятия будут вводиться и отменяться, исходя из сложившейся ситуации.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от использования личного транспорта. В случае если это невозможно, планируйте свой маршрут передвижения исходя из ограничений, а также рассчитывайте время прибытия к месту вашего назначения в утренние часы до 8.00.

Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям - сотрудники столичной Госавтоинспекции сделают все возможное для более комфортного передвижения.

4. Закрыт отрезок улицы Чюрлениса.

До 2 июля будет закрыт участок улицы Чюрлениса - от проспекта Дзержинского до проезда Каролинского и по проезду Каролинскому от Чюрлениса до местного проезда к Деревне спортсменов.

5. Закрыт для движения транспорта тусовочный кусок Октябрьской.

С 21 до 30 июня закрыто движение всех видов транспортных средств по улице Октябрьской: на участке от дома №19 до дома №27. Это самый тусовочный участок этой улицы.

6. Запрещено движение по выделенным полосам.

Накануне на Дзержинского и Победителей выделили специальные полосы для транспорта игр. Это сделано по просьбе организаторов, так как спортсменов нужно привозить из мест проживания на спортивные объекты максимум за 20 минут. Остальным водителям на эти полосы заезжать запрещено.

ГАИ обещает контролировать это требование. Согласно части 6 статьи 18.14 КоАП, за невыполнение требований разметки или нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части предусмотрено наказание от предупреждения до штрафа в 127 рублей. Если такое же нарушение совершить повторно в течение года, грозит штраф от 51 до 204 рублей. Но самое неприятное, если выезд на такую полосу создаст аварийную обстановку: тогда штраф составит от 127 до 510 рублей, к тому же могут лишить прав на срок до года.

Важно знать, что под созданием аварийной обстановки понимаются действия одних участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц. Иными словами, если из-за вас кто-то, например, притормозил, есть вероятность расстаться с правами.

7. Ограничили движение грузовиков по городу.

Это не запрет, а рекомендация. ГАИ обратилась к руководству предприятий с просьбой скорректировать график движения грузовиков. Водителям грузовиков рекомендовано не появляться со своим транспортом на улицах Минска с 7.00 до 20.00.