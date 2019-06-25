2019-06-25T10:19:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше задержали бывшего «смотрящего за Республикой Беларусь»

Его подозревают в изнасиловании и угрозе убийством
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
В прошлом у задержанного был неформальный статус лидера в уголовной среде. Фото: МВДВ прошлом у задержанного был неформальный статус лидера в уголовной среде. Фото: МВД
Изменить размер текста:

В МВД рассказали, что в прошлом у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь», он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова. В криминальных кругах известен по кличке «Кандыба».

Мужчина не раз был судим, освободился только в феврале этого года.

Оперативники установили, что в марте подозреваемый ударил кулаком в лицо своего знакомого, мужчину из Орши. Потом, угрожая убить его, стал размахивать топором и ножом. А в апреле изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

Сейчас сотрудники милиции проверяют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.

11 июня в МВД сообщали, что задержан криминальный авторитет по прозвищу Белый. Сотрудники ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что он причастен к вымогательствам и хулиганствам на Лидчине.

А в марте был задержан криминальный авторитет из Полоцка. Он скрывался от милиции в Москве еще с 2017 года - тогда его обвинили в организации преступной деятельности по подделке визовых документов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Какие улицы перекрыты в Минске 25 июня
На ЦТ по физике зарегистрировались почти 25 тысяч человек
Тело мужчины, утонувшего на самодельной лодке, нашли в 6 километрах от места происшествия
Видеофакт. Работник СТО на BMW X5 М уходил от ГАИ на скорости 250 километров в час
13 доноров в Минске осудили за мошенничество с деньгами
В Ляховичах спасатели сняли годовалую девочку с окна второго этажа
С середины лета белорусы смогут летать в ОАЭ без виз
Молния ударила прямо в пастуха, пока он отгонял коров
18-летний мотоциклист-бесправник переехал человека в Ивацевичском районе
Почти все пляжи Минска непригодны для купания
Цены на топливо обещают снижать и дальше
Средняя зарплата в мае снова больше тысячи, но меньше, чем в апреле
В центре Витебска случился массовый мор рыбы
Снят запрет на посещение лесов во многих районах Беларуси
Посол Сербии в Беларуси упал в обморок и сломал ребра
Женщина потеряла серьгу и через полгода подожгла дом знакомой, решив, что та ее украла
Главбух предприятия в Дубровенском районе украла 369 тысяч рублей
У жителя Гродно в лесу отнялись ноги, его нашли через четыре дня
В Витебске на искусственном водоеме спасли тонущего мужчину, он был пьян
Три человека из Доминиканской Республики въехали в Беларусь без виз
9 пострадавших в ДТП с маршруткой по-прежнему в тяжелом состоянии
У православных начался Петров пост
У белорусов второе золото на Европейских играх
Умер актер Андрей Харитонов, исполнивший главную роль в фильме «Овод»