В Орше задержали бывшего «смотрящего за Республикой Беларусь»
В МВД рассказали, что в прошлом у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь», он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова. В криминальных кругах известен по кличке «Кандыба».
Мужчина не раз был судим, освободился только в феврале этого года.
Оперативники установили, что в марте подозреваемый ударил кулаком в лицо своего знакомого, мужчину из Орши. Потом, угрожая убить его, стал размахивать топором и ножом. А в апреле изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.
Сейчас сотрудники милиции проверяют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.
11 июня в МВД сообщали, что задержан криминальный авторитет по прозвищу Белый. Сотрудники ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что он причастен к вымогательствам и хулиганствам на Лидчине.
А в марте был задержан криминальный авторитет из Полоцка. Он скрывался от милиции в Москве еще с 2017 года - тогда его обвинили в организации преступной деятельности по подделке визовых документов.