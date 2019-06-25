В Орше задержали бывшего «смотрящего за Республикой Беларусь»

В прошлом у задержанного был неформальный статус лидера в уголовной среде. Фото: МВД

Его подозревают в изнасиловании и угрозе убийством

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В МВД рассказали, что в прошлом у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь», он входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова. В криминальных кругах известен по кличке «Кандыба».

Мужчина не раз был судим, освободился только в феврале этого года.

Оперативники установили, что в марте подозреваемый ударил кулаком в лицо своего знакомого, мужчину из Орши. Потом, угрожая убить его, стал размахивать топором и ножом. А в апреле изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

Сейчас сотрудники милиции проверяют, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям.

11 июня в МВД сообщали, что задержан криминальный авторитет по прозвищу Белый. Сотрудники ГУБОПиК МВД получили информацию о том, что он причастен к вымогательствам и хулиганствам на Лидчине.

А в марте был задержан криминальный авторитет из Полоцка. Он скрывался от милиции в Москве еще с 2017 года - тогда его обвинили в организации преступной деятельности по подделке визовых документов.