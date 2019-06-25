Суд в Воложине приговорил маршрутчика к 6 годам колонии за смертельное ДТП

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Суд в Воложине вынес приговор водителю маршрутки, который вечером 18 октября 2018 года вез 15 пассажиров из Минска в Гродно и врезался в разделительное бетонное ограждение. В момент аварии водитель был трезв.

Двое пассажиров погибли. Еще 13 человек пострадали - из них 9 пассажиров, в том числе двое детей, получили тяжкие телесные повреждения. По версии следствия, к аварии привело то, что водитель превысил скорость в два раза.

Максимально разрешенная на данном участке дороги в тот момент составляла не более 50 км/ч.

Водителя приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения. Потерпевшим он должен будет выплатить моральный ущерб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.