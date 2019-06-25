Как изменятся правила призыва: отсрочку на учебу будут давать только один раз

После прошлогоднего весеннего призыва потребность войск в новом пополнении «закрыли» только на 62,5% Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уклонисты не смогут выехать за границу, а тех, кто не служил, не примут в милицию и МЧС

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Депутат Анна Канопацкая выложила в своем Телеграм-канале документ «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». По словам депутата, документ внесен в парламент в срочном порядке.

В обосновании к проекту, который подписан министром обороны Равковым, сказано, что в Беларуси самое большое количество «отсрочников» не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего зарубежья, в которых есть обязательная воинская служба. После прошлогоднего весеннего призыва потребность войск в новом пополнении закрыли только на 62,5%. При этом 104 802 человека (44,7%) получили отсрочки от призыва, большинство - для продолжения образования (80,1%).

Из-за ухудшения демографической ситуации и увеличения оттока мужчин в возрасте до 27 лет из страны общее количество призывников будет уменьшаться до 2025 года (13 призывных кампаний). Это значит, что полностью укомплектовать Вооруженные силы будет невозможно, что создаст угрозу национальной безопасности.

Какие нововведения ждут призывников:

Отсрочка от призыва на обучение - только один раз

Пример: если после школы молодой человек поступил в вуз, ему дадут отсрочку, но если он захочет продолжить учебу в магистратуре, придется сначала отслужить. Молодой человек, который поступил в ссуз и получил отсрочку, не сможет получить вторую для учебы в вузе.

Те, кто уже получил отсрочку до вступления в силу нового закона, смогут продолжить обучение, их новые правила не коснутся.

При этом те молодые люди, которые учатся за границей по направлению из государственных органов и организаций, могут рассчитывать на отсрочку.

Также не будут подлежать пересмотру решения призывных комиссий (военных комиссаров) в отношении парней, которым на дату вступления в силу закона исполнится 27 лет.

Не служил - не сможешь работать в госструктуре

В документе указано, что молодые люди, которые не отслужили в армии, не имея на то законных оснований, не могут быть приняты на работу в МВД, органы финансовых расследований, МЧС, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз.

- Также сегодня карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга. Вместе с тем, согласно законодательству, например, председатель областного (городского, районного) исполнительного комитета в военное время является председателем местного Совета обороны, начальником зоны (района) территориальной обороны, в связи с чем он должен разбираться в военных вопросах и уметь управлять подчиненными территориальными войсками. Такие же функции будут исполнять его заместители, - сказано в обосновании.

Контрактников освободят от распределения

Тех, кто добровольно поступил на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси по контракту и отслужил не меньше срока обязательной отработки, освободят от распределения или отработки по целевому направлению.

Парням, которые уклоняются от призыва, запретят выезд за границу

Когда закон вступит в силу, выехать за пределы страны не смогут те, кто оповещен по всем правилам и не приходит на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве «или не исполняет обязанности по воинскому учету, - до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве».

По действующему закону выезд запрещен только тем потенциальным призывникам, которых официально признали уклонистами и завели уголовное дело по статье 435 УК «Уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу».